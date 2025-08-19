İstanbul Ve Dört İlde Sağanak Yağış Olacak

METEOROLOJİDEN YENİ HAVA RAPORU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 4 ilde sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Uzun bir süredir kuru geçen İstanbul’da yağmurun geri döneceği ifade edilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İşte il il güncel hava durumu tahminleri…

ÜLKE GENELİNDE HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kısımları parçalı ve yer yer çok bulutlu geçiyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Ordu, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Isparta’nın doğusu ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları bekleniyor. Diğer bölgelerin genel olarak az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Özellikle bu akşam Tekirdağ’daki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden 30-60 km/sa hızla eseceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif şekilde, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Tekirdağ’da kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir: 18°C, 31°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ifade ediliyor.

Edirne: 18°C, 31°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

İstanbul: 22°C, 29°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve Isparta’nın doğusunda yerel sağanak bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimlerinde yer yer çok bulutlu, Konya’nın batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.