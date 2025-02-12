İstanbul Yoğun Sis Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İSTANBUL’DA YOĞUN SİS ETKİSİ

İstanbul’da etkili olan yoğun sis, özellikle görüş mesafesini azaltarak hem deniz hem de kara ulaşımını zorlaştırıyor. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 03.10 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu. Bu sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beykoz Sahili, yoğun sisin etkisiyle kayboldu. Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Gece saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olan yoğun sis, şehir genelinde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenlik nedeniyle durdurulduğunu duyurdu. Sisin etkisini artırmasıyla birlikte deniz taşımacılığı tamamen askıya alındı.

SİSİN GÜNDELİK YAŞAMA ETKİLERİ

Yoğun sis, İstanbul’un birçok bölgesindeki günlük yaşamı etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi gibi yerlerde manzara sis yüzünden gözden kayboldu. Sabah saatlerinde çekilen görüntüler, köprülerin tamamen sisle kaplandığını gösteriyor.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAKLIKLAR

Sis nedeniyle sadece deniz trafiği değil, aynı zamanda şehir içi deniz ulaşımı da olumsuz etkileniyor. Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.” denildi.

ULAŞIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İstanbul’da yoğun sis, sabah saatlerinde hem deniz hem de kara ulaşımını olumsuz etkilediği için sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Sürücülerinden hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve sis lambalarını kullanmaları istendi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, sisin birkaç gün boyunca etkili olabileceğini ve özellikle gece ile sabah saatlerinde daha yoğun hissedilebileceğini bildirdi. Vatandaşlardan hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri almaları istendi.

SİS MANZARALARI SOSYAL MEDYADA

İstanbul’daki sis manzaraları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, sisin etkisiyle şehrin adeta bir film karesine dönüştüğü anların fotoğraflarını paylaşarak bu durumu gündeme taşıdı.