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İstanbullular Çadır Alımına Yöneldi

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DEPREM PANİĞİ YAŞANDI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri açıklarında artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu durum, şehirde yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir panik yaratıyor. Deprem sonrası birçok kişi evlerine giremeyip, park ve açık alanlara yöneldi.

ÇADIR SATIŞ YERLERİNDE YOĞUNLUK

Dışarıda geceyi geçirmek isteyen insanlar, çadır satış noktalarına akın ediyor. Ailelerinden gelen birey sayısına göre çadırlarını alan vatandaşlar, farklı alanlarda çadır kurarak sabahlama planları yapıyor. Çadır satış yerlerinde oluşan yoğunluk, kameralar tarafından kaydedildi.

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