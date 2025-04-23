İstanbullular Çadır Almak İçin Koştu

İSTANBUL’DA DEPREM PANIĞI

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem nedeniyle büyük bir panik yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedikleri için park ve açık alanlara yöneldi.

ÇADIR SATIŞ YERLERİNE AKIN ETTİLER

Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, çadır satış yerlerine akın etti. Ailelerden bazıları, aile bireyleri sayısına göre çadırlarını alıp çeşitli alanlarda kurarak sabahlama planı yaptı. Çadır satış noktalarındaki yoğunluk, kameralar tarafından görüntülendi.