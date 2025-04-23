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İstanbullular Çadır Almak İçin Koştu

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İSTANBUL’DA DEPREM PANIĞI

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem nedeniyle büyük bir panik yaşayan vatandaşlar, evlerine giremedikleri için park ve açık alanlara yöneldi.

ÇADIR SATIŞ YERLERİNE AKIN ETTİLER

Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, çadır satış yerlerine akın etti. Ailelerden bazıları, aile bireyleri sayısına göre çadırlarını alıp çeşitli alanlarda kurarak sabahlama planı yaptı. Çadır satış noktalarındaki yoğunluk, kameralar tarafından görüntülendi.

ÖNEMLİ

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6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

Kocaeli Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin sismik verilerini analiz ederek sesin, ana şok sırasında enerjiyi temsil eden spektral güç yoğunluğuyla başlangıçta tiz olduğunu açıkladı.
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İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okullar tatil edilince, birçok kişi araçlarıyla yola çıktı. Bu durum, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik sıkışıklığına neden oldu.

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