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Spor

“İstanbulspor’da Kayıplar Artmaya Devam Ediyor”

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GENÇLERBİRLİĞİ’nin BAŞARILI PERFORMANSI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor’u ağırlayarak 2-1 galip geliyor. Bu maç, İstanbulspor’un ligdeki 5. karşılaşmasında 5. mağlubiyetini almasına yol açıyor.

Puan DURUMU VE SIRALAMA

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, puanını 15’e çıkararak 13. sıraya yükseliyor. Öte yandan, İstanbulspor 13 puanla 16. sırada kalabiliyor. Gençlerbirliği’nin aldığı bu galibiyet, ligdeki konumunu güçlendiriyor ve gelecek maçlar için umut vadediyor.

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