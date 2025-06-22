“İşte Abd’nin Hedef Aldığı Nükleer Tesisler”

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN SAVAŞ

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla çatışmalar tırmanıyor. ABD’nin vurduğunu açıkladığı Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesisleri hakkında önemli bilgiler mevcut.

NATANZ NÜKLEER KOMPLEKSİ

CNN International’ın haberine göre, İran’ın başkenti Tahran’ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde bulunan Natanz nükleer kompleksi, İran’ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tesisin uranyumu nükleer yakıta dönüştüren kritik bir teknoloji olan uranyum zenginleştirme için santrifüjlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Natanz’da altı yer üstü bina ile üç yer altı yapısı mevcut. Kâr amacı gütmeyen Nükleer Tehdit İnisiyatifi’ne (NTI) göre, yer altındaki yapılardan ikisinde toplamda 50 bin santrifüj bulunuyor.

İSRAİL’İN HEDEFİ

Uydu görüntüleri ve analizlere göre, İsrail, İran’a yönelik ilk saldırısında Natanz’ı hedef almış, bu tesisin Pilot Yakıt Zenginleştirme Tesisi’nin üst kısımlarında hasar meydana gelmişti. Bu tesis 2003 yılından bu yana faaliyette ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) değerlendirmelerine göre, İran burada yüzde 60’a kadar uranyum zenginleştiriyor. Uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi, silah yapımı için yeterli olarak ifade ediliyor. Daha önce yapılan saldırılarda santrifüjlerin bulunduğu alanlarda elektrik kesintileri yaşandığı bildirilmişti.

FORDO NÜKLEER TESİSİ

Fordo nükleer tesisi, İran’ın “nükleer kalbi” olarak tanımlanıyor. Kum yakınlarında dağlık bir bölgede yer alan bu gizli ve yüksek korumalı tesisin tam boyutları ve yapısı hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Fordo’da ana salonların yerin 80 ile 90 metre altında bulunduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle, bu tesisin hava saldırılarıyla imha edilmesi oldukça güç. ABD, hava saldırılarıyla bu kadar derin hedeflere ulaşabilecek bombalara sahip tek ülke olarak öne çıkıyor. ABD’nin yanı sıra, Fordo’daki tesise ulaşabilen sığınak delen bombaların mevcut olduğu belirtiliyor. GBU-57 A/B bombası, yerin derinliklerindeki güçlendirilmiş sığınak ve tünelleri hedef almak için hassas bir şekilde tasarlanmış bomba olarak öne çıkıyor.