İşte Anlaşmanın Detayları: 8 Madde

BAAS REJİMİ VE YENİ DÖNEM

Baas rejimi ve Esad Ailesi’nin iktidarının sona ermesiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu süreçte muhaliflerin ilerleyişi karşısında terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de tutunma konusunda zorluk yaşıyor. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği tarihi çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne ‘Silah bırakma’ çağrısını yapmasıyla daha da etkili hale geliyor. Öcalan’ın bu çağrısı, Suriye’deki terör örgütlerini de derinden etkiliyor. Öcalan’ın çağrısından sonra “SDG” adı altında ABD ve diğer ülkelerden destek alan YPG, geri adım atma kararı aldı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMA

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG/YPG arasında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Suriye yönetimini temsilen Başkan Ahmed Şara, SDG’yi ise Mullahem Abdi temsil etti. Taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyon gibi konuları içeren geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu ve bu gelişmeyle birlikte SDG’nin devlet kurumlarına katılması söz konusu oldu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

1. **Siyasi Temsil ve Hakların Güvence Altına Alınması:** Dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. **Kürt Toplumunun Statüsü:** Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. **Ateşkesin Sağlanması:** Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. **Kuzeydoğu Suriye’deki Kurumların Entegrasyonu:** Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. **Mültecilerin Dönüşü:** Suriye’den ayrılan mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları garanti altına alınacak.

6. **Ülke Birliği ve Güvenliğin Korunması:** Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadelenin sürdürülmesi sağlanacak.

7. **Bölücülük ve Nefret Söylemlerine Karşı Önlem:** Tüm Suriyeli gruplar arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenecek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. **Anlaşmanın Uygulanması:** Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışacak.