İşte CHP’nin Yeni Binası Belirlendi

KAYYUM KRİZİ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul’daki kayyum tartışmaları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı. Bugün sabah saatlerinde gerginliklerin arttığı bina önünde polis barikatları kuruldu. Gürsel Tekin, öğle saatlerinde güvenlik güçleri eşliğinde binaya giriş yaptı ve binanın önünde büyük bir arbede yaşandı.

İL BAŞKANLIĞI KAPATILIYOR

Yaşanan bu olayların ardından CHP Genel Merkezinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılacağı ve Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRES BELİRLENİYOR

Partinin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.

ÖNEMLİ

