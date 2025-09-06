“İstiyorsa Kiev’e Gelebilir.”

BARIŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci sürüyor. İki ülkenin liderinin yüz yüze buluşması için yoğun çabalar gösterilirken, tarafların taviz vermemesi durumu zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin yakında bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de yaptığı bir açıklamada, “Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelsin” şeklinde ifadelerde bulundu. Putin, Kiev’deki müzakereler için siyasi irade olmadığına da değinerek, “Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova” dedi.

ZELENSKY’DEN RED CEVABI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Putin’in Moskova’ya müzakereler için gelme teklifini kabul etmedi. Zelensky, “Ülkem bombardıman altındayken Moskova’ya gidemem” dedi. Ayrıca, Putin’in önerisine karşılık olarak, “Eğer görüşmek istiyorsa, Kiev’e gelebilir. Bu teröristlerin başkentine gidemem. Herhangi bir formatta görüşmeye hazırım” şeklinde konuştu.