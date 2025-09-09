İsveç Sağlık Bakanı Toplantıda Bayıldı!

SAĞLIK BAKANI LANN’IN BAYILMASI

Görevine bugün başlayan Sağlık Bakanı Lann, kamuoyuna tanıtıldığı ilk toplantıda beklenmedik bir şekilde bayıldı. Salonda bulunan kişiler, derhal müdahale ederek Lann’ı kısa sürede kendine getirdi. Kendine geldikten sonra bir süre dinlenmeye ihtiyaç duyan Lann, yeniden salona dönerek durumu hakkında bilgi verdi.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Bayılma anının ardından durumunun iyi olduğunu ifade eden Lann, olayın kan şekeri düşüklüğünden kaynaklandığını açıkladı. Toplantıya katılanlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı, ancak hızlı müdahale sayesinde paniğin etkisi kısa sürdü.