İsveç’te Gizli Belgeler Unutuldu

İSVEÇ’TE GÜVENLİK ZAFAKATI ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in NATO üyeliği sürecinde önemli bir güvenlik açığı ortaya çıktı. İsveç merkezli Dagens Nyheter’in haberine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara ziyareti sonrasında hükümete ait gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutuldu. Habere göre, Kristersson’un Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda’daki bir tuvalette bırakıldı. Bu dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine dair hassas bilgileri içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Böylece belgeler, bir süreliğine yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Dosyanın kayıp olduğu süre ise bilinmiyor.

DEVLETTEN AÇIKLAMA VE MEDYANIN İDDİALARI

Regeringskansliet (Başbakanlık) durumu doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” bulunmadığını belirtmiş ve bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını açıklamış. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğini ve hassas nitelikte olduğunu vurgulamış. Habere göre, söz konusu dosya, yurt dışı seyahatlerde bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biriydi; içinde genellikle arka plan notları ve konuşma başlıkları yer alıyor. Olayda unutulan klasörün, Kristersson’un asıl dosyasının değil, sadece bir kopyasının olduğu ifade edildi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERİYOR

Vansterpartiet (Sol Parti) yaşanan gelişmeyi kabul edilemez bulmuş ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etmiştir. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle de bu hükümetin daha önce de gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor” demiştir.

NATO SÜRECİNDEKİ HASSAS DÖNEM

Olay, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin en kritik döneminde yaşanmıştır. Stockholm yönetimi, Türkiye’nin onayını almak için yoğun diplomatik faaliyetler yürütürken, böyle bir güvenlik açığının yaşanması sürecin hassasiyetini daha da artırıyor.