İsveç’te Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı!

İSVEÇ’TE KİLİT GÜVENLİK AÇIĞI

İsveç’in NATO üyeliği sürecinde önemli bir güvenlik zafiyeti tespit edildi. Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara ziyaretinin ardından, hükümete ait gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutuldu. Kristersson’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hazırlanan başkanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda’daki bir tuvalette bulundu. Belgeler, Türkiye ile süren NATO müzakereleri hakkında kritik bilgiler içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından keşfedildi. Belge kaybının ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Regeringskansliet (Başbakanlık), olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemelerde dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” olmadığını belirtti ve bu nedenle resmi bir zarar tespitinin yapılmadığını ifade etti. Ancak İsveç medyası, belgelerin bazılarının gizlilik kapsamında olduğunu ve hassas bilgiler içerdiğini ortaya çıkardı. Söz konusu dosyanın, yurt dışı seyahatleri için bakan ve başbakan için hazırlanan bir bilgi klasörlerinden biri olduğu, genellikle arka plan notları ve konuşma başlıklarını içerdiği belirtildi. Olayda unutulan klasörün, Kristersson’un asıl belgelerinin bir kopyası olduğu da vurgulandı.

MUHALEFETTEN YÜKSEK TEPKİ

Vansterpartiet (Sol Parti), yaşanan durumu kabul edilemez buldu ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle bu hükümetin daha önce gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşaması, bu durumu bir güvenlik problemi haline getiriyor” dedi.

NATO SÜRECİNE ETKİSİ

Bu olay, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin en kritik zamanında gerçekleşti. Stockholm yönetimi, Türkiye’nin onayını almak için yoğun diplomatik görüşmeler sürdürürken, böyle bir güvenlik açığının yaşanması sürecin ciddiyetini daha da artırdı.