İsveç’te Havalimanında Unutulan Belgeler

GÜVENLİK ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in NATO üyelik sürecinde önemli bir güvenlik açığı yaşandı. İsveç merkezli Dagens Nyheter’in (DN) haberine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara’ya yaptığı ziyaret sonrası, hükümete ait gizli belgelerin Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutulduğu belirlendi. Habere göre, Kristersson’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda’daki bir tuvalette bırakıldı. Bu dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine dair hassas bilgileri kapsıyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Böylelikle belgeler, bir süreliğine yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Dosyanın kaybolma süresi hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Regeringskansliet (Başbakanlık) olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” olmadığı açıklamasını yaptı. Bu sebeple resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını belirtti. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğine ve hassas nitelikte olduğuna dikkat çekti. Söz konusu dosyanın, yurt dışı seyahatlerde bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu ve genellikle arka plan notları ile konuşma başlıklarını içerdiği belirtildi. Unutulan klasörün, Kristersson’un asıl dosyasının değil, bir kopyasının olduğu ifade edildi.

MUHALEFETTEN GELEN TEPKİ

Vansterpartiet (Sol Parti), yaşanan durumu kabul edilemez buldu ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle bu hükümetin daha önce gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor” dedi.

NATO SÜRECİNDEKİ HASSASİYET

Olay, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin en kritik döneminde gerçekleşti. Stockholm yönetimi, Türkiye’nin onayını almak için yoğun diplomatik temaslar yürütürken, böyle bir güvenlik açığının yaşanması sürecin hassasiyetini daha da artırdı.