İsveç’te Kuran Provokatörü Vurularak Öldürüldü

İSVEÇ’TE KUR’AN YAKMA PROVOKASYONLARI SONRASI ÖLDÜRÜLDÜ

İsveç’te, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyonlar gerçekleştiren Salwan Momika’nın vurularak hayatını kaybettiği bildiriliyor. Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre, 38 yaşındaki Momika, Södertälje kentindeki bir apartman dairesinde dün gece silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

CANLI YAYIN SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Salwan Momika, Tiktok platformunda canlı yayın yaparken evinde bir silahlı saldırgan tarafından hedef alındı. Olayın detayları hala araştırılmakta. Bu gelişme, Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası meydana gelen tepkilerin ardından geldi.