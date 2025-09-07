İsveç’ten Gazze’ye Destek: Protesto Yapıldı

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinden tepkiler artıyor. Son olarak, İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planını protesto etmek amacıyla toplandı.

İSVİÇRE HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPILDI

Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği etkinlikte, Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen çok sayıda kişi, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısını yaptı. Protestoda, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gıda kıtlığına son verilsin” yazılı pankartlar taşındı. Ayrıca, “Filistin’e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu”, “İsrail’in işgal planını durdurun” sloganları atarak, etkinliklerini Dışişleri Bakanlığı önüne kadar sürdürdü.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İHLALLER

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Fredrik Johansson, iki yıldır bu tür protestolara katıldığını belirterek, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımının son bulmasını talep etti. Netanyahu’nun Gazze’yi boşaltma planının oldukça korkunç olduğunu ifade eden Johansson, “Netanyahu’nun hedefi asla sadece Hamas’ı yok etmek değil; Gazze ve Gazze Şeridi’ni işgal etmek. Ve bu planı yıllardır uyguluyor.” dedi. İsrail’in tüm halkı cezalandırdığını ve soykırım suçu işlediğini aktaran Johansson, “Ayrımcılık, sürgün, insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlar 7 Ekim 2023’te başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım, 75 yıl öncesine dayanıyor.” şeklinde konuştu.