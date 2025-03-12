İsveçli Üretici Artık Station Wagon Üretmeyecek

DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, ikonik station wagon modellerini tamamen üretimden kaldıracak. 70 yıllık bir geçmişe sahip olan bu modeller, güvenlik, geniş iç hacim ve dayanıklılık gibi özellikleri ile büyük ailelerin tercihi haline gelmişti. Ancak marka, geleceğini elektrikli ve SUV modellerine odaklanarak şekillendireceğini belirtiyor.

YENİ YOL HARİTASI

Ekonomim.com’da yer alan bilgilere göre, Volvo’nun üst düzey yetkilisi, yeni ES90 elektrikli sedan modelinin tanıtımı sırasında, popüler gövde tiplerine ve özellikle SUV’lere yönelme planlarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta İsveç’te düzenlenen ES90 lansmanında konuşan Volvo CEO’su Jim Rowan, markanın SUV ve sedan modellerine odaklanacağını vurguladı. Geleneksel bir station wagon ile gelecekteki pazarın nasıl şekilleneceği konusunda bir soruya yanıt veren Rowan, “Evet. Çünkü bence [pazar] değişti, değil mi? Farklı modelleri pazara getirmek pahalı bir iş ve bu modelleri pazarda tutmak da pahalı bir iş. Dolayısıyla bir seçim yapmamız gerekiyor: Örneğin yeni bir V90 çıkarmak yerine, o arabayı biraz farklı bir şekilde konumlandırmak daha mı iyi?” açıklamasını yaptı. Rowan, aynı zamanda farklı versiyonlarla aynı temel otomobili sunmanın daha uygun maliyetli olacağını söyledi.