İsviçre’den Putin’e Dokunulmazlık Teklifi

İSVİÇRE’NİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE YAKLAŞIMI

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, hakkında yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile barış görüşmelerini İsviçre’de yapması durumunda dokunulmazlık sağlayabileceklerini ifade etti. Cassis, Rus lider ile Ukrayna liderinin bir araya gelme ihtimali hakkında İsviçreli kamu yayın kuruluşu SRF’e açıklamalarda bulundu. İsviçre’nin Cenevre kentinde, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili bir zirve düzenlemeye istekli olduğunu belirten Cassis, “Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için de teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı” dedi. Böyle bir etkinlik için uzun süredir hazırlık yaptıklarının altını çizen Cassis, organizasyonun kısa sürede gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

FRANSA’DAN DESTEK MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı TF1 kanalında yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Putin arasında Avrupa’da bir toplantı olabileceğine değindi. Macron, “Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek” diyerek, görüşmenin tarafsız bir ülkede yapılması gerektiğini vurguladı. Görüşmenin Cenevre’de veya başka bir ülkede yapılmasına ilişkin teklif sunan Macron, “En son ikili görüşmeler 2022’nin bahar aylarında İstanbul’da olmuştu” dedi. Ayrıca Macron, Putin hakkındaki yakalama emrine rağmen Avrupa’da bir görüşme yapılmasının gerektiğine inanarak, “Ben bu durumlarda bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum çünkü adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız” ifadelerine yer verdi. Putin’in görevi başındaki bir lider olması dolayısıyla “dokunulmazlık” ilkesinin de geçerli olduğunu savunan Macron, “Barışın ilerlemesi gerekiyor, bu yüzden bir yer bulunmalı” diye ekledi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NİN ROLÜ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna’da işlenen suçlarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar sonucunda Mart 2023’te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığını duyurmuştu. Putin’in tutuklanma talebinin arkasında, Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırılan çocukların olduğu ifade ediliyor. İsviçre, UCM’nin hukuki temelini oluşturan Roma Statüsü’ne taraf olduğu için, Putin’in ülkede bulunması durumunda prensip olarak tutuklanması gerektiği belirtiliyor.