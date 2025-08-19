İsviçre Putin’e Dokunulmazlık Önerebilir

İSVİÇRE’DE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İHTİMALI

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, hakkında yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile barış görüşmelerini İsviçre’de gerçekleştirmesi durumunda kendisine dokunulmazlık sağlayabileceklerini bildirdi. Cassis, Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy’nin İsviçre’de bir araya gelme olasılığı hakkında yaptığı açıklamada, bu konunun kamu yayın kuruluşu SRF’ye aktarıldığını ifade etti. İsviçre’nin Cenevre’de Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili bir zirve düzenlemeye istekli olduğunu belirten Cassis, “Böyle bir toplantıya hazırız ve bize duyulan güven için de teşekkür ederiz. Her zaman istekli olduğumuzu belirttik ancak bu elbette büyük güçlerin iradesine bağlı” dedi.

TOPLANTI HAZIRLIĞI

Cassis, bu tür bir toplantı için uzun zamandır hazırlandıklarını ve kısa bir süre içinde düzenleyebileceklerini vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Putin hakkında çıkardığı tutuklama kararı hakkındaki hukuki durumu netleştirdiklerini söyleyen Cassis, “Böyle bir toplantı yapabiliriz ve sorunsuz ilerlemesi için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Putin hakkındaki tutuklama kararına rağmen, bizim özel rolümüz ve Cenevre’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Avrupa merkezi olması nedeniyle bunu yapabiliriz” diye belirtti.

FRANSA’DAN DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Zelenskiy ve Putin arasında Avrupa’da bir görüşme gerçekleşebileceğini ifade etti. “Bu bir ihtimalden fazlası, bu ortak bir istek” diyen Macron, görüşmenin tarafsız bir ülkede yapılmasının önemini vurguladı. Cenevre kentinde veya başka bir ülkede düzenlenebileceğine dair öneride bulunan Macron, “En son ikili görüşmeler 2022’nin bahar aylarında İstanbul’da olmuştu” şeklinde konuştu. Macron, Putin hakkındaki yakalama emrine rağmen Avrupa’da bu görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Adaletin tecelli etmesi gerekir ve biz de bu antlaşmaların imzacısıyız” ifadesinde bulundu. Putin’in görevi başındaki bir başkan olması sebebiyle “dokunulmazlık” ilkesinin geçerli olduğunu savunan Macron, “Barışın ilerlemesi gerekiyor, bu yüzden bir yer bulunmalı” dedi.

TUTUKLAMA KARARININ SEBEBİ

UCM, Ukrayna’da işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Mart 2023’te Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Putin’in tutuklanma talebinin gerekçesi, Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırılan çocuklar olarak gösterildi. İsviçre, UCM’nin hukuki temelini oluşturan Roma Statüsü’ne taraf olduğu için, Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda prensip olarak onu tutuklamakla yükümlü.