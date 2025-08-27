İtalya Başbakanı Meloni’den Sert Tepki!

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusunun 25 Ağustos sabahında Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne yaptığı art arda düzenlenen iki saldırıda, 5’i gazeteci ve 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Reuters Haber Ajansı’ndan foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi çeşitli medya kuruluşlarında çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’ten gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz, saldırıda yaşamlarını yitirenler arasında yer aldı. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” iddia etti.

DÜNYA KAMUOYUNDAN TEPKİ

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya dünya genelinden birçok tepki geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik eleştirilerini dile getirdi. Meloni, “Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için yaşamını riske atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, İsrail’in “aşırıya kaçan” eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getiren Meloni, ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.