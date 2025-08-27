İtalya Başbakanı Meloni’den Sert Tepki!

İSRAİL ORDU’SU GAZZE’DE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, 25 Ağustos sabahı Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne iki ardışık saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP’ye bağlı gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te görevli Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı. Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” iddia etti.

DÜNYA KAMUOYUNDAN TEPKİLER GELİYOR

İsrail’in bu saldırısına dünya genelinden birçok tepki yükseldi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Meloni, “Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, İsrail’in “aşırıya kaçan” eylemleri karşısında sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Meloni, ateşkese ulaşılması için bir çağrıda bulundu.