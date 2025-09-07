İtalya’da 2 Türk’e yönelik soruşturma

İtalya’nın Viterbo kentinde, “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan iki Türk vatandaşı hakkında devam eden soruşturma sürüyor. İlk olarak duyurulduğunda, bu durumun dini festivale yönelik bir saldırı planı olabileceği düşünülüyordu. “2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı” başlığıyla haberi yayımlandı. Viterbo, İtalya’nın başkenti Roma’ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve festivalin yapılacağı sokaktaki bir pansiyonun sahibi, Türk vatandaşı olduğu belirtilen müşterilerinden şüphelenerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbar sonucunda, festival öncesi adrese gelen polis ekipleri, pansiyonda kalan üç şüpheliden ikisini yakalamayı başardı. Operasyon sırasında 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mermiler de ele geçirildi. Kaçan bir şüpheli ise hâlâ aranıyor. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede ek önlemler alarak çatılara keskin nişancı yerleştirdi ve bomba arama köpekleriyle sokaklarda devriye gezdi.

Güvenlik Güçlerinden Övgü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, festivalin hedef olabileceği yönünde düşüncelere sahipti. Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı. Bu şok edici gelişmeye ilişkin yürütülen soruşturma, iki Türk vatandaşının o bölgede festival için değil, uzun süre devam eden bir husumet nedeniyle bulunduğunu ortaya koydu. Olayın başlangıcında bomba olduğu iddia edilse de, daha sonra sadece silahlar ve mermilerin bulunduğu anlaşıldı.

Çete Bağlantıları ve Ev Hapsi Talebi

İtalyan basını, bu olayın arkasında yasadışı insan kaçakçılığı ve silah ticareti olabileceğini yazdı. “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı olduğu öğrenilen Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast düzenlemek üzere hazırlık yaptıkları bilgisi ortaya çıktı. 22 ve 25 yaşlarındaki zanlıların, festivalin yapıldığı sokağa bakan pansiyonda rakip çete üyesine saldırı hazırlığı içinde bulundukları kaydedildi. Rus malı Tokarev silah ve 9 mm farklı markalı silahlarla yakalanan iki zanlı, İtalya’daki soruşturmada bir avukat tarafından temsil ediliyor. Avukatları, her iki zanlı için ev hapsi talep etti.

İspanya’daki Olayların Etkisi

Ağustos ayının başlarında “Casperlar” çetesinin İspanya’da düzenlediği bir silahlı saldırıda “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in öldürülmesinin ardından, çeteler arasında gerginlik yeniden ortaya çıktı. Almanya’da tutuklanan ve serbest bırakılan “Casperlar” lideri İsmail Atız, İtalya’ya geçmiş ve burada yakalanarak tutuklanmıştı. Koçer, İspanya’da sokak ortasında vuruldu. İspanyol basını, bu saldırıyı “Yeni nesil Türk mafyası İspanya’da” olarak duyurmuş ve Estepona’daki başarısız bir saldırı girişiminin ardından yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduklarını bildirmişti. Çetelerin Avrupa genelindeki varlığı, Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde biliniyor. Bazı çete üyelerinin ise Türkiye’ye yakın ülkelerden, Gürcistan gibi ülkelerde bulunduğu aktarılıyor.

Yakalayıp Ülkeye Getiriyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü, çoğu kırmızı bültenle aranan çete üyelerini, bulundukları ülkelerin işbirliği sayesinde yakalayarak Türkiye’ye geri getiriyor. Temmuz ayında, Daltonlar çetesiyle bağlantılı bir kişi Gürcistan’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyon ile ilgili bilgi verirken, birçok ülkeden suçluların geri getirildiğini bildirdi. Verilen bilgilere göre, – Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., Gürcistan’da, – Birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., İspanya’da, – Silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K., Azerbaycan’da, – Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.D., Karadağ’da, – Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö., Gürcistan’da, – Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. ise Gürcistan’da yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Şubat Ayındaki Önemli Operasyonlar

Şubat ayında, Emniyet, “Daltonlar” çetesi üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, bir diğer firari Atakan Avcı’yı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdi. Emniyet, bu gelişmeyi duyururken, “Adli makamlarca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma” gibi 10 farklı suç için toplam 20 yakalama emri ile 3 yıl boyunca ulusal seviyede kırmızı bülten çıkartılarak aranan Sinan Memi, ve uyuşturucu ticareti nedeniyle 30 yıl hapis cezası için uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı, Türkiye’ye geri getirilmek üzere tutuklandı.