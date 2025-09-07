İtalya’da 2 Türk gözaltına alındı

OLAYIN AYRINTILARI VE SORUŞTURMA

İtalya’nın Viterbo kentinde gerçekleşen dini festival sırasında “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan iki Türk vatandaşına yönelik soruşturma devam ediyor. İlk olarak, bu iki kişinin dini festivale saldırı düzenleme niyetinde olduğu düşünülüyordu. “2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı” başlığı ile kamuoyuna duyurulan olayda, Viterbo’da festivalin kutlanacağı sokaktaki bir pansiyon sahibi, Türk vatandaşı olduğu belirtilen müşterilerinden şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Polis, festival öncesinde adrese giderek pansiyonda kalan üç şüpheliden iki tanesini yakaladı. Yapılan baskında bir makineli tüfek, iki tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Üçüncü şüpheli ise kaçmayı başardı. Olay sonrası güvenlik güçleri bölgede ek önlemler aldı; çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve bomba arama köpekleri sokaklarda devriye gezmeye başladı.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, olayın meydana geldiği an itibarıyla hedefin festival olduğunu düşündü. Meloni, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum” dedi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesiyle, iki Türk vatandaşının orada festivali için değil, uzun süredir süregeldiği anlaşılan bir husumet nedeniyle bulunduğu ortaya çıktı. İlk aşamada ele geçirilen malzemeler arasında bomba bulunduğu iddia edilse de, daha sonra baskın yapılan odada yalnızca silahlar ve çok sayıda merminin bulunduğu belirlendi.

YASADIŞI FAALİYETLER VE ÇETE BAĞLANTISI

İtalyan basını, bu olayın arkasında yasadışı insan kaçaklığı ve silah ticareti gibi faaliyetlerin bulunduğuna dair yorumlar yapıyor. “Daltonlar çetesi” ile bağlantılı olduğu öğrenilen Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. 22 ve 25 yaşlarındaki iki zanlı, festivalin yapıldığı sokağa bakan bir pansiyonda rakip çete üyesine saldırı hazırlığında yakalandı. Bu süreçte, Rus yapımı Tokarev silahı ve 9 milimetrelik farklı markalarda silahlarla yakalanan iki zanlıyı İtalya’daki soruşturma sürecinde bir avukat temsil ediyor. Avukatları, zanlılar için ev hapsi talebinde bulundu.

ÇETELER ARASINDAKİ GERGİNLİK

Ağustos ayının başlarında “Casperlar” çetesinin İspanya’da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in vurulmasıyla iki grup arasındaki gerginlik yeniden arttı. Almanya’da tutuklanıp serbest bırakılan “Casperlar” lideri İsmail Atız, İtalya’ya geçmiş ve burada da gözaltına alınmıştı. İspanya basını, bu saldırıyı “Yeni nesil Türk mafyası İspanya’da” olarak yorumladı ve yerel bir saldırının ardından yeni bir saldırı girişiminde bulunduklarını belirtti. Çetelerin Avrupa’daki varlığı, Polonya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde belli.

EMNİYETİN OPERASYONLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, çoğu kırmızı bültenle aranan çete üyelerinin bazılarını, bulundukları ülkelerle yapılan işbirliği neticesinde yakalayıp Türkiye’ye getirdi. Temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı bir kişi Gürcistan’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyona yönelik bilgi verirken, birçok ülkeden suçluların getirildiğini belirtti. Verilen bilgilere göre; yurt dışında kırmızı bültenle aranan birçok şahıs, uluslararası iş birliği sayesinde gözaltına alınarak Türkiye’ye iade edildi. Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

SON GELİŞMELER VE HUKUKİ SÜREÇLER

Şubat ayında, Emniyet, “Daltonlar” organize suç örgütünün üst düzey isimlerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, bir başka firari Atakan Avcı’yı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye geri getirdi. Emniyet, bu süreci duyururken, çeşitli suçlamalarla aranan birçok kişinin yakalandığını belirtti. Özetle, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen bu geniş çaplı operasyonlar, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devam etmektedir.