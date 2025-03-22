İtalya’da Ev Yenileme Hibe Programı

YENİ TEŞVİK PROGRAMLARI

Kuzey İtalya’daki Trento Özerk Vilayeti, bölgede bulunan birçok terk edilmiş evin yenilenmesi için hem İtalya’da yaşayanlara hem de yurtdışında yaşayan İtalyanlara maddi destek sunacak. Bu program kapsamında, hibe olarak sağlanacak destek miktarı 80 bin euro yenileme için ve 20 bin euro ise mülkün satın alım maliyeti için verilecek. Ancak bu teşvikten yararlanabilmek için tek bir şart bulunuyor.

YAŞAMA ŞARTI

Teşvikten yararlanmak isteyenlerin imzaladığı anlaşmaya göre, hibe alan kişilerin 10 yıl boyunca mülkü ikametgah olarak kullanması ya da mülkü bu süre zarfında kiraya vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu kişilerin hibeyi geri ödemesi talep edilebiliyor.

NÜFUS AZALMASINA KARŞI ÖNLEMLER

Projenin nihai onayını önümüzdeki haftalarda alması bekleniyor. Düşünülen 33 kasabanın tümü, yerleşik nüfuslarının sayısının terk edilmiş evlerden daha fazla olması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfus azaltıcı etkileri gözlemleyen 2024 ulusal bütçe yasası dâhilinde oluşturulan 30 milyon euro tutarındaki fon, 5 binden az nüfusa sahip olan belediyelere yönlendirilerek ekonomik ve sosyal sorunları gidermeyi hedefliyor. Bu durum, kasabalardaki gençlerin azalmasına neden olarak okulların kapanması ve temel hizmetlerin yokluğuna yol açan yaşlı nüfusun varlığı anlamına gelebiliyor.