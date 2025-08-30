İtalya’da Pornografik Site Kapatıldı, Soruşturma Başlatıldı

İTALYA’DA SKANDAL PHOTO YAYINI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kız kardeşi Arianna Meloni ve muhalefet lideri Elly Schlein’in fotoğrafları, pornografik bir web sitesi olan Phica’da yayımlandı. Meloni, fotoğraflarının bu tür bir sitede bulunmasından “tiksindiğini” belirtti ve faillerin hızla bulunarak “en sert şekilde cezalandırılmasını” talep etti. Sorun üzerine soruşturma başlatılan Phica, kapatıldı. Meloni ve kardeşi Arianna Meloni ile birlikte, ana muhalefet partisi Demokratik Parti’nin lideri Elly Schlein gibi sanat dünyasından birçok ünlü kadının fotoğraflarının izinsiz olarak tahrif edilerek yayımlandığı bu durum, ülkede gündemin en önemli konusu haline geldi.

SİTENİN GEÇMİŞİ VE YASAL ADIMLAR

Ulusal basından alınan bilgilere göre, “Phica” ismi, İtalyancada vajina için kullanılan argo bir terimden türemektedir. Site, çok sayıda kadının fotoğraflarını izinsiz alarak tahrif ettiği bildiriliyor. Bazı kadınların bu durumu farkedip polise şikayette bulunmasıyla olay patlak verdi. 700 binden fazla üyesi olan bu site, gelen şikayetler üzerine kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, site ve yöneticileri hakkında ülke genelinde bir adli soruşturma başlattı. Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, sitenin yöneticisinin bir İtalyan olduğu, sunucularının ise yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

MELONI’DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum” dedi. Meloni, 2025 yılında bu şekilde bir kadının onurunu çiğnemeyi ve hedef almayı meşru görenlerin olmasının üzücü olduğunu belirtti ve sorumluların en kısa sürede bulunup en sert cezaları almalarını umduğunu ifade etti.

RESMİ YETKİLİLERDEN YENİ ÖNLEMLER

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, hükümetin “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı yakın zamanda sıkı tedbirler alacağını açıkladı. Ayrıca, PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti, söz konusu sitede yıllardır çeşitli kaynaklardan alınan görsellerin paylaşıldığını ve bunu daha önce ihbar ettiğini belirterek, “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır” şeklinde konuştu. Ülkede bir hafta önce de bazı erkeklerin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı “Mia Moglie (Karım)” isimli Facebook grubu kapatılmıştı. Meta şirketi, cinsellikle ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu grubu kaldırdığını açıkladı.