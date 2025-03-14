İtalya’da Şiddetli Yağmur Alarmı

İtalya’nın Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Bu iki bölgede aşırı yağışlar nedeniyle “kırmızı” ile en üst düzeyde alarm durumu ilan edildi. Ayrıca, nehir ve çaylarda su seviyeleri artış gösterdi. Bu sebeple halka bodrum ve zemin katlardan uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.

ALARM DURUMU VE TAŞKINLAR

Toskana’nın başkenti Floransa’da bulunan Sesto Fiorentino beldesinden geçen Rimaggio Çayı, sabah saatlerinde taştı ve pek çok caddeyi su bastı. Araçlarıyla mahsur kalan sürücülere İtalyan itfaiyesi yardım ederken, belediye de vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve araç kullanmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, Arno Nehri’nde de su seviyesi oldukça yükseldi ve 1. derecede taşkın riski uyarısı yapıldı. Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, Sivil Savunma’nın bölgedeki nehirlerin durumunu dikkatle takip ettiğini, özellikle Arno’da bir taşkın riski olması halinde fazla suyun tahliyesine dair bir planın hazır olduğunu açıkladı.

ULAŞIM VE EĞİTİM ETKİLENİYOR

Yağışlar, ulusal demir yolları ağındaki Floransa’da da tren seferlerinde aksaklıklara neden oldu. Diğer yandan, Toskana açıklarındaki Elba Adası ile anakara arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edildi. Toskana ve Emilia-Romagna’daki bazı şehirlerde okullar tatil edilirken, bazı iş yerleri de bugün ve yarın kapatıldı. Emilia-Romagna’nın başkenti Bologna’da ise aşırı yağışlar, kent merkezindeki altgeçitlerin su altında kalmasına yol açtı.