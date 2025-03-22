İtalya’da Terk Evler İçin Teşvik Programı

YENİ TEŞVİK PROGRAMI

Kuzey İtalya’daki Trento Özerk Vilayeti, terk edilmiş evleri yenilemek amacıyla İtalya’da yaşayanlar veya yurt dışında yaşayan İtalyanlara mali destek sunacak. Yenileme için 80 bin euro’luk hibe ve mülkün satın alma maliyeti için ek 20 bin euro, uygun kişiler için tanımlanmış durumda. Ancak, bu sürecin yürütülmesi için tek bir şart bulunuyor.

10 YIL ŞARTI

CNN International’ın haberine göre, bu hibeyi almak isteyenlerin, anlaşma süresince 10 yıl boyunca mülkü ikamet adresi olarak kullanması ya da bu süre zarfında kiraya vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, alınan hibe geri ödenmek zorunda kalınabiliyor. Bu durum, projenin sürdürülebilirliğini sağlama amacını taşıyor.

KENTSEL YOK OLMA TEHLİKESİ

Bu proje, önümüzdeki haftalarda onay alması beklenen 33 kasabayı kapsıyor. Bu kasabaların çoğu, içerisinde yaşayanları sayısından fazla terk edilmiş eve sahip olduğundan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfus azalması sorunuyla mücadele etmek amacıyla, 5 binden az nüfusa sahip belediyelere aktarılan 30 milyon euro tutarındaki fon, 2024 ulusal bütçe yasasının bir parçası olarak tanımlandı. Bu durum, özellikle yaşlı nüfus yoğunluğu nedeniyle, okulların kapanması ve temel hizmetlerin kaybı gibi problemler doğurabiliyor.