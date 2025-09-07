İtalya’da Türklerin Soruşturması Devam Ediyor

İTALYA’DA DİNİ FESTİVAL SALDIRISI ŞÜPHESİ

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen bir dini festival sırasında, “uzun namlulu silahlar ve bombalarla” yakalanan iki Türk vatandaşına yönelik soruşturma devam ediyor. İlk olarak, bu olayın bir saldırı hazırlığı olarak anlaşılmasıyla haber yayımlandı. “2 Türk, Santa Rosa onuruna düzenlenen Macchina di Santa Rosa festivaline saldıracaktı” başlığıyla yapılan haberde, İtalya’nın başkenti Roma’ya 70 kilometre mesafedeki Viterbo şehrindeki festival öncesinde, bir pansiyon sahibi şüpheli davranışlar sergileyen Türk vatandaşı müşterilerini polise ihbar etti. Bu ihbar sonucunda güvenlik güçleri, pansiyonda kalan üç şüpheliden iki kişiyi yakaladı. Yapılan baskında bir makineli tüfek, iki tabanca ve mühimmat ele geçirildi, ancak bir şüpheli kaçmayı başardı. Olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı; çatılara keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri yerleştirildi.

MELONİ’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise olayın duyulmasından sonra ilk açıklamasında, hedefin festival olduğunu düşündüğünü belirtti. Meloni, sosyal medya üzerinden İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik forcesini tebrik ederek, “Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum.” dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 Türk vatandaşının gerçek sebebinin uzun süredir devam eden bir husumet olduğu anlaşıldı. İlk etapta bomba ele geçirildiği bildirildi ancak daha sonra yalnızca silahlar ve çok sayıda merminin bulunduğu belirlendi.

EVDEN HAPSE TALEP

İtalyan basını, bu olayın yasadışı insan kaçakçılığı ve silah ticareti ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. “Daltonlar çetesi” ile irtibatlı olduğu tespit edilen Barış K. ve Abdullah A.’nın, İtalya’da tutuklanan “Casperlar çetesi” lideri İsmail Atız’a suikast düzenlemek için hazırlık içinde oldukları öğrenildi. 22 ve 25 yaşındaki şüpheliler, festivalin yapıldığı sokağa bakan bir pansiyonda rakip bir çete üyesine saldırmayı planlıyorlardı. İki şahıs, Rus yapımı Tokarev silahı ile 9 milimetrelik farklı markalarda silahlarla yakalandılar ve İtalya’daki soruşturmada avukatları tarafından temsil ediliyorlar. Avukatları, şüpheli şahıslar için ev hapsi talebinde bulundu.

ÇETELER ARASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Ağustos ayının başlarında “Casperlar” çetesinin İspanya’da gerçekleştirdiği bir silahlı saldırıda “Daltonlar” çetesi üyesi Caner Koçer’in öldürülmesinin ardından, bu iki çete arasında gerginlik yeniden tırmandı. Almanya’da tutuklanan “Casperlar” lideri İsmail Atız, serbest kaldıktan sonra İtalya’ya geçti ve burada da gözaltına alınarak tutuklandı. İspanyol medyası, bu saldırıyı “Yeni nesil Türk mafyasının İspanya’da” olarak nitelendirdi. İspanya’da yayınlanan haberlerde, Estepona’daki “başarısız” saldırının ardından, çetenin tekrar saldırı girişiminde bulunma planları yaptığı aktarıldı.

EMNİYET, İŞBİRLİĞİYLE YAKALAMALAR YAPIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı çete üyelerini bulundukları ülkelerle işbirliği yaparak yakalayıp Türkiye’ye geri getirdi. Son olarak, temmuz ayında Daltonlar çetesiyle bağlantılı bir kişi Gürcistan’da ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirdikleri operasyon hakkında bilgi verirken, yurt dışından birçok suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.” dedi.

ŞUBAT AYINDAKİ OPERASYONLAR

Şubat ayında Emniyet, “Daltonlar” organizasyonunun üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi’yi Polonya’dan, başka bir firari olan Atakan Avcı’yı da Bulgaristan’dan ülkeye geri getirdiklerini bildirdi. Bu operasyon kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmek gibi birçok suçlamadan dolayı yakalama emirleri bulunan şüpheliler Türkiye’ye iadesi için yargılandı. Sinan Memi, üç yıldır ulusal seviyede Kırmızı Bülten ile aranan isimler arasında yer alıyordu.