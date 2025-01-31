İtalya’dan DeepSeek’e Veri Koruma Engeli

İTALYA’DA DEEPSEEK’E ERİŞİM ENGELİ

İtalya’da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’e erişim engeli getirdi. GPDP, yaptığı yazılı açıklamada “Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka” ve “Pekin DeepSeek Yapay Zeka” şirketlerine ait olan DeepSeek chatbot hizmetinin, İtalyan kullanıcıların verilerini işlememesi amacıyla acil erişim engeli uygulandığını duyurdu. Açıklamada, “İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, bugün şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu.” ifadesi yer aldı. Erişimin engellenmesi ile birlikte DeepSeek’e yönelik eş zamanlı bir soruşturma da başlatıldı.

DEEPSEEK ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

GPDP, önceki gün de Çin yapımı yapay zeka uygulamalarına yönelik inceleme başlattı ve bu uygulamaların hangi kişisel verileri, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal olarak nasıl topladıklarını doğrulamalarını istedi. İtalya’da çarşamba gününden bu yana, DeepSeek uygulaması dijital mağazalardan indirilemez hale geldi. GPDP, ayrıca ABD merkezli OpenAI’nin ChatGPT uygulamasının kişisel verileri toplama kurallarını ihlal etme şüphesiyle Mart 2023’te soruşturma başlatmış ve geçici olarak erişimi durdurmuştu. OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat etme taahhütünde bulunduktan sonra, İtalya Nisan 2023’te erişim engelini kaldırmıştı.

DEEPSEEK’İN YENİ YAPAY ZEKASI

Çinli DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonu tarafından destekleniyor ve diğer yapay zeka şirketlerine göre düşük maliyetle az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürdü. Dünya genelinde hızla popülerlik kazanan bu yapay zeka modeli, ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi. DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine dair şüpheleri artırdı ve küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açtı.