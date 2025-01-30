İtalya, DeepSeek’e Erişimi Engelledi

İTALYADA DEEPSEEK CHATBOT HİZMETİNE ENGEL

GPDP, “Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka” ve “Pekin DeepSeek Yapay Zeka” şirketlerine ait olan DeepSeek chatbot hizmetinin, İtalyan kullanıcıların verilerini işlememesi için acil erişim engeli getirdiğini duyurdu.

VERİ KORUMA AMACLI KARAR

Yapılan açıklamada, “İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, bugün şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu.” cümlesine yer verildi. Erişimin engellenmesinin yanı sıra, DeepSeek’e eş zamanlı bir soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.