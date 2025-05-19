Spor

İtalya Ligi’nde Şampiyon Cuma Belli

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MAÇ TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) şampiyonluk için kıyasıya yarışan Napoli ve Inter, son maçlarını 23 Mayıs Cuma günü oynayacak. Ligin internet sitesinden gelen açıklamaya göre Napoli-Cagliari ve Como-Inter karşılaşmaları, 25 Mayıs Pazar yerine 23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45’te gerçekleşecek.

NAPOLİ LİDERLİĞİ SÜTÜYOR

Serie A’nın 37. haftası sonunda lider konumundaki Napoli, 79 puan toplarken, ikinci sıradaki Inter 78 puana sahip. Napoli, son haftada galip gelirse veya Inter mağlup olursa, ya da her iki takım da berabere kalırsa şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyon unvanı için galip gelerek Napoli’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

POTANSİYEL PUAN EŞİTİLİĞİ DURUMU

Eğer zirveye yerleşen iki takım arasında puan eşitliği oluşursa, Serie A şampiyonu, Napoli ve Inter arasında gerçekleştirilecek play-off maçıyla belirlenecek.

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