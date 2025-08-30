İtalya, Pornografik Siteyi Kapatma Kararı Aldı

İTALYA’DA SKANDAL GÜNDEME GELDİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kız kardeşi Arianna Meloni ile İtalyan muhalefet lideri Elly Schlein’ın fotoğraflarının pornografik web sitesi Phica’da yayımlanmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili sert açıklamalar yaptı. Meloni, bu duruma büyük bir tiksinti duyduğunu ifade ederek, faillerin hızlı bir şekilde tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Söz konusu web sitesi hemen kapatıldı.

FOTOĞRAFLAR İZİNSİZ YAYINLANDI

Başbakan Meloni ve kardeşi Arianna Meloni’nin yanı sıra, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ve sanat camiasından birçok ünlü kadının da fotoğraflarının tahrif edilerek yayımlandığı Phica, İtalya’da önemli bir gündem maddesi haline geldi. İtalyan argo terminolojisinden türetilen “Phica” adıyla bilinen site, çok sayıda kadının izni olmadan fotoğraflarını alıp tahrif etti. Bazı kadınların olaydan haberdar olması ve durumu polise bildirmesi üzerine bu durum gün yüzüne çıktı. 700 binden fazla üyesi olduğu belirtilen bu web sitesi, şikayetler üzerine kapatıldı. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, site ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde bir adli soruşturma başlattı.

YETKİLİLERDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Başbakan Meloni, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, “Yaşananlardan iğreniyorum. Bu forumun yöneticileri ve kullanıcıları tarafından mahremiyeti ihlal edilen, hakarete uğrayan ve rencide edilen tüm kadınlara dayanışmamı ve desteğimi belirtmek istiyorum.” diyerek duruma üzüntüsünü dile getirdi. Ayrıca, 2025 yılında bir kadının onurunu bu şekilde çiğnemeyi meşru gören kişiler olmasının üzücü olduğunu belirtti. Sorumluların en kısa sürede bulunup en sert şekilde cezalandırılmasını umduğunu ifade etti.

DEVLETİN YENİ ÖNLEMLERİ

Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella, “Phica” gibi cinsiyetçi internet sitelerine karşı hükümetin yakında katı önlemler alacağını açıkladı. PD’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alessandra Moretti de yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, site üzerindeki görüntülerin yıllardır farklı mecralardan alındığını ve bunu daha önce ihbar ettiğini belirtti. Moretti, “Tecavüz ve şiddeti kışkırtan bu tür siteler kapatılmalı ve yasaklanmalıdır.” dedi.

Geçen hafta da bazı erkeklerin eşlerinin mahrem fotoğraflarını paylaştığı “Mia Moglie (Karım)” isimli çevrim içi grubun kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Facebook’un sahibi Meta şirketi, bu grubu cinsellikle ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını duyurmuştu.