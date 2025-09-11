İtalya Serie A’nın Ayın Oyuncusu!

SERIE A 2025 SEZONU BAŞLADI

İtalya Serie A’da 2025 sezonu Ağustos ayı itibarıyla start aldı. Juventus, oynadığı iki maçta elde ettiği iki galibiyetle puan durumunda ikinci sırada yer alıyor. Kenan Yıldız, takımının Parma ile gerçekleştirdiği ve 2-0 galip geldiği açılış karşılaşında yaptığı iki asistle dikkati üzerine çekti. Bu performans, Yıldız’ı Udinese oyuncusu Thomas Kristensen, Napoli oyuncusu Scott McTominay, Como oyuncusu Nico Paz, Roma oyuncusu Matias Soule ve Inter oyuncusu Marcus Thuram ile birlikte Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterdi.

Kenan Yıldız AYIN FUTBOLCUSU OLDU

Taraftar oylamasında diğer adayları geride bırakan Kenan Yıldız, böylece 2025 Ağustos Serie A Ayın Futbolcusu unvanını kazandı. Bu başarı, “Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız’a sezonun ilk Ayın Oyuncusu ödülünü kazandırdı.” şeklinde ifade edilen açıklamayla duyuruldu. Açılış maçında gerçekleştirdiği iki asist, Yıldız’ın teknik becerisini ve yeteneğini gözler önüne serdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, Juventus’un 10 numaralı formasını giymek, büyük bir sorumluluk taşımanın yanı sıra, kulübün Yıldız’ın karizması, olgunluğu ve olağanüstü potansiyeli hakkında bir işaret oldu. Yıldız, günümüzde taraftarları heyecanlandırmayı başaran yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.