İtalya Ve Ürdün Liderleri Bir Arada

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH’IN İTALYA ZİYARETİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi ziyaret için İtalya’ya gitti. Başkent Roma’daki temasları çerçevesinde Kral Abdullah, Başbakanlık Sarayı Chigi’de Başbakan Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmenin ana gündem maddesi, Gazze’deki insani durumun aciliyetinin devam etmesi oldu. Açıklamada, “Bu kapsamda iki lider, hem İtalya’nın ‘Gazze için Gıda’ girişimi hem de İtalya’nın, Savunma Bakanlığı helikopterleriyle katkıda bulunduğu Ürdün’ün havadan yardım girişimi çerçevesinde iki ülke arasında insani yardım alanındaki sağlam işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi” denildi.

MELONİ’DEN ÜRDÜN’E DESTEK VURGUSU

Başbakan Meloni, Ürdün’ün Orta Doğu’daki barış ve diyalog çabalarına tam destek verdiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, Suriye’deki gelişmeler ele alınarak, şiddetin sona ermesinin ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecinin gerekliliği üzerinde duruldu. Açıklamada, ekonomik iyileşmenin, Suriyeli mültecilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ülkelerine dönüşünü sağlamak için kritik önem taşıdığı belirtildi. Görüşmenin sonunda, ikili ilişkilerin üst düzeyde olduğu ifade edilirken, iki lider, uluslararası terörle mücadelede işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Akabe Süreci toplantısının bu yıl içinde Roma’da, Batı Afrika bölgesine odaklanarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Roma’daki temasları sırasında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir görüşme gerçekleştirdi.