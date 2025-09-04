İtalyan Moda Devi Armani Hayatını Kaybetti

ARMAĞANINI YİTİRDİ

İtalyan moda dünyasının önemli ismi Giorgio Armani’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Armani, 91 yaşında yaşama veda etti. Bu bilgi, İtalyan haber kaynaklarından biri tarafından duyuruldu.

ZARAFETİN TEMELİ

Modern İtalyan stilinin ve zarafetin sembolü olarak kabul edilen Armani, tasarım yeteneğini ticari zekasıyla birleştirmişti. Şirketi, her yıl yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu. Armani’nin moda endüstrisine katkısı ve yarattığı miras, onu unutulmaz kılan unsurları oluşturuyor.