İtalyan Moda Devi Giorgio Armani Vefat Etti

GİORGIO ARMANİ’YE VEDA

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Armani 91 yaşındaydı. Bilgiyi İtalyan haber ajansı AGI aktardı.

MODERN İTALYAN STİLİNİN SEMBOLÜ

Giorgio Armani, modern İtalyan stilinin ve zarafetin simgesi olarak tanımlanıyor. Tasarımcı yeteneğini iş insanı zekasıyla bir araya getiren Armani, bu şekilde moda dünyasında önemli bir yere sahip oldu.

Şirketi, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyor. Armani’nin yaratmış olduğu bu markalar, dünya genelinde geniş bir kitleye ulaşarak büyük bir etki bırakmayı başardı.

