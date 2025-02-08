İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin Oğlu Öldü

Olayın Detayları

15 yaşındaki bir çocuk, alışveriş yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte gittiği bit pazarında, tartıştığı bireylerin bıçaklı saldırısına maruz kalarak ağır yaralandı. 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Ünlü İtalyan restoranı şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan lise öğrencisi, kaykay malzemesi ve giysi almak için iki arkadaşıyla pazar alanına gitmişti.

Tartışma ve Saldırı Anı

Bit pazarında, kendisine laf atan iki kişiyle arasında bir tartışma çıktı. Bu tartışma, bıçaklı bir saldırıya dönüşerek, Mattia’nın bıçaklanmasıyla sonuçlandı. İlk olarak bir çocuk tarafından bıçaklanan Minguzzi, yere düştüğünde diğer çocuk tarafından tekmelendi. Saldırının anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Minguzzi, saldırıda akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden beş bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Hastaneye Kaldırılması ve Gelişmeler

Kaldırıldığı hastanede 2 haftadır yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan saldırganlar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, toplumda büyük bir infiale yol açtı.