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Itfaiye Eri Gözaltına Alındı!

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SON GELİŞMELER SÜRÜYOR

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. T.G., evde çıkan yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen T.G.’nin kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

YANGININ KORKUNÇ SONUCU

Yeşil Mahalle’de 18 Mart’ta T.G.’nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Olay sırasında T.G.’nin evde olmadığı öğrenildi. Gece mesaisinden dönen ve ailesinin yangında yaşamını yitirdiği haberini alan itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirmişti.

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