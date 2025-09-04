Gündem

İtfaiye, İskelede Mahsur Kalan İşçileri Kurtardı

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde, 97014 Sokak’taki bir binanın dış cephesinde sıva işleri ile ilgilenen K.T. (55) ve A.D. (60), elektrik arızası nedeniyle oluşan bir sorunla iskelede mahsur kalıyor. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine ihbarda bulunmasıyla birlikte, olay yerine itfaiye ekipleri sevkediliyor.

KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, 54 metre uzunluğundaki kurtarma merdiveni ile gerekli güvenlik önlemlerini alarak planlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Mahsur kalan işçilere ulaşan itfaiye, onları kurtarma kovasına alarak güvenli bir alana indiriyor. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma işleminin ardından işçilerin sağlık durumlarının iyi durumda olduğu ifade ediliyor.

