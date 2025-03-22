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İtfaiyecilere Taşlı Saldırı Gerçekleşti

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Ateş Yakma Olayı

Yalova’nın merkez Elmalık köyü mevkiinde Nevruz Bayramı nedeniyle çevredekinin yol üzerinde ateş yaktığı bilgisi alındı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yeşil alanın yakınındaki ateşi büyümeden söndürüyor ve olay yerinden ayrılıyordu.

İkinci Olay ve Taşlı Saldırı

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra aynı bölgede tekrar ateş yakıldığı ihbarı geldi. İtfaiye ekipleri tekrar olay yerine yöneldiğinde, ateşi söndürmeye çalışan ekiplere bölgedekiler taşla saldırdı. Bu saldırı sonucunda 2 itfaiye aracı zarar görmüş olsa da ekiplerden herhangi bir yaralanma olmadı. Durumun ciddiyeti nedeniyle polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatıyor.

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