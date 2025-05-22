İtirafçı Sayısı 4’e Yükseldi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YENİ OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Bu süreçte düzenlenen operasyon ile 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında 13 savcı tarafından ifade alınan 20 şüpheli arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık da bulunuyor. Bu şüphelilerden 16’sı, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep etti.

YENİ BİR İTİRAFÇI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine başlanması beklenirken, soruşturmada yeni bir itirafçı gündeme geldi. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınarak etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Abbas, Ertan Yıldız ve Ahmet Çiçek’in ardından, Noyan Kırmızıgül adlı şüphelinin de itirafçı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DİLLERİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren bağlantılı olduğu belirtilen Taner Çetin’in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun’a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ’de karıştığı eylem alanları incelendi. Çetin’in, yakınındaki şirketler üzerinden ihaleler düzenleyip, bu ihaleleri alan şirketlerden “rüşvet” alarak maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sunulan verilere göre, Çetin’in bu satın almalar için ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ’den iş alan firmalara yaptırdığı, ayrıca bu şirketlerin personeline de para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturmada, Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihale süreçlerinde yer aldığı saptanan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda, Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.