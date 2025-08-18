İZBAN Seferleri İptal Edildi

KAMU ÇALIŞANLARINDAN İZBAN’A ETKİ

Kamu çalışanlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’deki raylı ulaşımı da aksattı. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), eylem dolayısıyla bugün tüm tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız.” ifadesi verildi.

EYLEMİN NEDENİ

Eylemin sebebi Memur-Sen’in zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamasından kaynaklanıyor. Sendika, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı içinse yüzde 46 zam talep etmişti. Hükümet ise 2026 yılı açısından yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önerisinde bulundu. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önermişti. Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu düşünmekte. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.