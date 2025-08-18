İzban Seferleri İptal Edildi

EYLEM İZBAN SEFERLERİNİ DURDURDU

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de raylı ulaşımı durdurdu. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), bu eylem nedeniyle bugün tren seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

İZBAN’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız.” ifadesine yer verildi.

Eylemin nedeni olarak Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini duyurarak, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam istedi. Hükümet, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam öneriyor. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış yapılmasını da öneriyor. Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu düşünüyor. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bu bağlamda bugünkü iş bırakma eylemini gerçekleştiriyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci ise devam ediyor.