İZBAN Seferleri İptal Edildi Duyurusu

EYLEM İZMİR’DE RAYLI ULAŞIMI DURDURDU

Kamu çalışanlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’in raylı ulaşım sistemini de etkiledi. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), bu eylem dolayısıyla bugün tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız.” ifadesi yer aldı.

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış ve 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep etmişti. Hükümetin önerisi ise; 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 zam şeklinde oldu. Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerdi. Ancak sendikalar, bu öneriyi yetersiz buluyor. Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi düzenliyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci ise devam ediyor.

