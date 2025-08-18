İZBAN Seferleri Tekrar Başladı

GREVE GİDİŞ VE BÜYÜK YOLCU YOĞUNLUĞU

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin tekliflerini protesto amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi düzenlemiş ve bu nedenle alternatif toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşmuştu. İzmir’de, sabah saatlerinde sendikaların aldığı grev kararı nedeniyle duran İZBAN seferleri, gün ortasında yeniden hizmet vermeye başladı. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla başlayan seferlerin başlangıçta aralıklı olarak süreceği, ilerleyen saatlerde ise normal düzenine geçeceği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA DUYURULAN GELİŞMELER

İZBAN’ın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

EYLEMİN ARKA PLANINA YABANLAR

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesinde taleplerini kamuoyuna açıklamış ve 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti. Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önerisinde bulundu. Ayrıca, memurların ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 lira artış önerdi. Ancak sendikalar, bu önerilerin yetersiz olduğu görüşünde. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor ve memur ile memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.