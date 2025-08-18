İZBAN Seferleri Yeniden Başladı

MEMUR-SEN ÜYELERİ İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPTI

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde kamu işveren heyetinin sunduğu teklifleri protesto etmek amacıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu durum, alternatif toplu taşıma araçlarında yoğunluğa yol açtı. İzmir’deki İZBAN seferleri, sabah saatlerinde sendikalar tarafından alınan grev kararı sonucunda durdu fakat gün ortasında yeniden hizmet vermeye başladı. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla seferlerin yeniden başladığı ve ilk etapta aralıklı olarak süreceği, ilerleyen saatlerde normal düzene geçileceği açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İZBAN’ın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklama ile; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir, iyi yolculuklar dileriz.” ifadesine yer verildi.

EYLEMİN NEDENİ

Memur-Sen, zam görüşmelerine dair taleplerini “2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam” olarak açıklamıştı. Buna karşın hükümet, 2026 yılı için “yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4” zam önerdi. Ayrıca, memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış yapılması önerildi. Ancak, sendikalar bu teklifi yetersiz buluyor. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemine devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci halen sürüyor.