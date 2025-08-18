İZBAN Seferleri Yeniden Başladı

Memur-Sen Üyeleri İş Bıraktı

SENDİKALAR GREVE GİTTİ

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin sunduğu teklifleri protesto amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Bu durumu fırsat bilen toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlemlendi. İzmir’de sabah saatlerinde sendikaların grev kararı nedeniyle İZBAN seferleri durdu, ancak gün ortasında seferler yeniden hizmet vermeye başladı.

İZBAN SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla, İZBAN seferlerinin yeniden başladığı duyuruldu. İlk aşamada seferlerin aralıklı olarak yapılacağı ve ilerleyen saatlerde normal düzene geçileceği bilgisi verildi. İZBAN’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

ZAM TALEPLERİ VE HÜKÜMET ÇIKANLARI

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini dile getirdi. Sendika, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep etti. Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam teklifi sundu. Ayrıca, memur ve memur emeklileri için taban aylığında bin lira artış önerdi. Ancak sendikalar, bu teklifin yeterli olmadığı görüşünü paylaşıyor. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemini sürdürüyor ve memurların toplu sözleşme süreci devam ediyor.