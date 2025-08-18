İZBAN Seferleri Yeniden Başladı

MÜHİM GREV VE ETKİLERİ

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerindeki kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla bir gün boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştirmiştir. Bu durum, alternatif toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanmasına neden olmuştur. İzmir’de sabah saatlerinde sendikalar tarafından alınan grev kararı nedeniyle durdurulan İZBAN seferleri, gün ortasında yeniden hizmet vermeye başlamıştır. 18 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla seferler aralıklı olarak başlar ve ilerleyen saatlerde normal sefer düzenine döner.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURU

İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen’in aldığı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır. Saat 10.30’da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz.” ifadesine yer verilmiştir.

EYLEMİN ARKA PLANI

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesinde taleplerini dile getirmiştir. 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talep edilmektedir. Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önermiştir. Ek olarak, memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış yapılması önerilmiştir. Ancak sendikalar bu teklifin yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, iş bırakma eylemlerini bugün gerçekleştirmektedir. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci halen devam etmektedir.