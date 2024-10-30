“İzinsiz İnşaat Nedeniyle Otel Çöktü”

OTEL ÇÖKÜYOR, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Gesell bölgesinde, gerekli izinler olmadan inşaat yapılan 10 katlı Dubrovnik Oteli, dün sabah saatlerinde çöktü. Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri, otel enkazında müdahale ediyor. Şu ana kadar 1 kişinin kurtarıldığı bildiriliyor.

OBA YETKİLİLERİ İZNİN ALINMADIGINI BELİRTİYOR

En az 15 kişinin kaldığı oteldeki çökme sonucu 80 yaşlarındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel yetkililer, inşaat çalışmalarının uygun izinler alınmadan yapıldığını ve bu çalışmaların Ağustos ayında belediyenin kararıyla durdurulduğunu ifade ediyor. Fakat çevrede bulunan vatandaşlar, inşaat faaliyetlerinin hala devam ettiğini bildiriyor.