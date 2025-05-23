İzmir, Aydın, Manisa 41-42°C Olacak

EGELİLERİ BEKLEYEN SICAK HAVA DALGASI

Ege Bölgesi, 23-25 Mayıs 2025 hafta sonunda Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, İzmir, Aydın ve Manisa’nın bazı ilçelerinde sıcaklıkların 41-42 dereceye ulaşarak 90 yıllık Mayıs ayı rekorlarını kırabileceğini açıkladı. Sıcak hava dalgasıyla birlikte gelen çöl tozu, özellikle güney ve kıyı kesimlerde etkili olacak. Ancak pazartesi günü sıcaklıklar 10-15 derece birden düşerek yağışlı bir havaya bırakacak.

REKORA YOL AÇAN SICAKLIKLAR

Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, sıcak hava dalgasının pazar günü zirve yapacağını belirtti. İzmir’in Bayındır, Tire, Torbalı; Aydın’ın iç kesimleri; Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinde sıcaklıkların 41-42 dereceye ulaşması bekleniyor. Kırbaş, “Bu sıcaklıklar, 90 yıllık Mayıs ayı ölçüm değerlerini aşabilir” diyerek rekor uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğini ifade eden Kırbaş, özellikle iç kesimlerde sıcaklık artışının daha belirgin hissedileceğini vurguladı. Örneğin, Aydın’da 41°C, Manisa’da 42°C ve İzmir’de 38°C’ye varan sıcaklıklar öngörülüyor.

ÇÖL TOZU ETKİSİ

Kuzey Afrika’dan esen lodosla birlikte gelen çöl tozu, Ege Bölgesi’nde hava kalitesini etkileyecek. Kırbaş, “Türkiye’nin güney ve güneybatısından esen lodos, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve çöl tozunu getiriyor” dedi. Toz taşınımı, özellikle İzmir, Aydın ve Manisa’nın kıyı ve güney kesimlerinde etkili olacak. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, toz konsantrasyonunun yüksek olmamakla birlikte araçlarda birikim ve alerjik reaksiyonlar oluşturabileceğini belirtti. Toza karşı hassasiyeti olanların maske kullanması öneriliyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu, çöl tozu nedeniyle astım, bronşit, KOAH, kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske takmasını ve pencereleri kapalı tutmasını tavsiye etti.

KRONİK HASTALAR VE YAŞLILAR İÇİN UYARI

Rüştü Kırbaş, sıcak hava dalgasının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için uyarılarda bulundu: “Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı, bol sıvı tüketilmeli ve güneşten korunulmalı.” Prof. Dr. Gürkan Ersoy, sıcak havalarda risk grubundaki kişilerin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

Pazartesi Günü Yağış Bekleniyor

Sıcak hava dalgasının pazar günü zirve yapmasının ardından, pazartesi günü Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar 10-15 derece düşecek. Kırbaş, “Pazartesi günü yağışlı hava bekliyoruz, ancak bu yağışlar kuraklık sorununu çözmeye yeterli olmayacak” dedi. Baraj doluluk oranlarının düşük olması, Ege Bölgesi’nde su tasarrufu ihtiyacını artırıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu tür ekstrem sıcaklık dalgalarının iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu vurguladı: “Mayıs ayındaki bu sıcaklıklar, sadece geçici bir ‘mini yaz’ değil, iklim değişikliğinin yeni normali. Gelecekte daha sık ve uzun süreli sıcak hava dalgaları bekliyoruz.” Tağıl, bu durumun orman yangını riskini artırdığını ve su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.