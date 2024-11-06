İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Ceza Uygulandı

ATIK SU KİRLİLİĞİ VE Cezalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de gerçekleştirdiği denetimlerde atık su kirliliğine yol açtığı ve Tire’de vahşi depolama yaptığı tespit edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Torbalı’daki atık su arıtma tesisinden alınan numunelere göre, atık suyun standartlara uygun şekilde arıtılmadığı belirlendi ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

MENEMEN VE KİRAZ TESİSLERİ

Açıklamanın devamında, Menemen atık su arıtma tesisinin de standartlara uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiği aktarıldı. Bu nedenle, bu tesisi işleten İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 464 bin 585 lira ceza uygulandı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin atık suları tamamen arıtmadan doğrudan deşarj ettiği tespit edildi ve bu kapsamda 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi.

VAHŞİ DEPOLAMA VE TOPLAM CEZA

Tire’de vahşi depolama yaparak çöpleri açık arazilere döktüğü ortaya çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ise 1 milyon 299 bin 84 lira ceza uygulandı. İlgili Çevre Kanunu’na dayanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 3 milyon 854 bin 237 lira idari para cezası verildiği vurgulandı.